نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف سبب وفاة نجم "Friends" ماثيو بيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبيّن أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز"، ماثيو بيري، كانت ناتجة عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، وفقًا لإعلان مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، ورغم أن الكيتامين يُستخدم للتخدير الطبي والبيطري، إلا أنه تمّ استغلاله بشكل سلبي في هذه الحالة.

وأوضح المصدر أن هناك عوامل أخرى مساهمة في وفاة بيري، والتي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها "الغرق" و"مرض القلب التاجي" و"آثار البوبرينورفين"، الذي يستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

عثر على بيري، الذي اشتهر بشخصية "تشاندلر بينغ" في "فريندز"، ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضي. البالغ من العمر 54 عامًا، كان يكافح للتغلب على إدمانه للأدوية والكحول، حيث خضع للعديد من جلسات إعادة التأهيل وعمليات جراحية مرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات.

في مذكراته، اعترف بيري بخضوعه لـ 65 جلسة إعادة تأهيل وانفاقه أكثر من 9 ملايين دولار للتغلب على إدمانه. أثناء آخر ظهور له عبر التلفزيون، أعرب بيري عن قلقه الكبير خلال تصوير "فريندز".

رحيل بيري ترك فراغًا في عالم الترفيه، حيث ساهم بشكل كبير في نجاح "فريندز"، وكان يعتبر واحدًا من الأبطال الستة الذين كانوا يتقاضون أجورًا ضخمة في المراحل الأخيرة من المسلسل.