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شيرين تتصدر "بيلبورد العربية" للمطربين الأكثر تأثيرًا واستماعًا بين الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - احتلّت المطربة شيرين عبد الوهاب، المرتبة الأولى، في تصدّر لافت لقائمة "بيلبورد العربية"، للفنانة الأكثر تأثيرًا واستماعًا من الجماهير.

 

وتفوّقت شيرين، بأغانيها الشهيرة مثل "الوتر الحساس" و"صبري قليل" و"كلام عنيه". 

 

ويظهر جراندي توتو في المرتبة الثانية، فيما كانت المفاجئة تصدر  مغني الراب مروان بابلو المركز الثالث، متفوقًا على عدة نجوم، بينهم عمرو دياب وأحمد سعد.

 

وفي التصنيف، أدرجت نانسي عجرم في المركز السادس، والفنان السوري الشامي في المركز السابع، في حين جاءت فرقة كايروكي في المركز العاشر. 

 

نبذة عن قائمة  "بيلبورد" العربية

 

تُسلّط "بيلبورد" العربية الضوء على التنوع الفني والثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، كجزء لا يتجزأ من مجلة بيلبورد العالمية ذات التاريخ الثقافي والموسيقي الطويل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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