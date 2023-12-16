نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. "فليحيا أبو الفصاد" و"مش بالورقة والقلم " بنادي سينما المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر كلًا من فيلم "فليحيا أبو الفصاد" تأليف وإخراج حازم مصطفي، وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده، وذلك في الساعة السادسة مساء يوم الإثنين القادم الموافق 18 ديسمبر بسينما الإبداع.

نبذة عن فيلم فليحيا أبو الفصاد

يذكر أن فيلم “فليحيا أبو الفصاد” من إنتاج المركز القومي للسينما، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاف العاطفي بينهم، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وقد شارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها منها: جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو من ملتقي أفلام المحاولة بقصر السينما، جائزة افضل تصميم ديكور من ملتقي أفلام المحاولة بقصر السينما ،وجائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

نبذة عن فيلم مش بالورقة والقلم

جدير بالذكر أن فيلم “مش بالورقة والقلم” من إنتاج المركز القومي للسينما ومن إخراج أحمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء على وبريهان انور ويحي نديم وفريق العمل مدير تصوير محمد مطر ومونتاج منار حسني، وشارك بالفيلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

نادي سينما المرأة

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيًا.

