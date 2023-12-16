نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الحرم المكي.. هاجر أحمد تدعي للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هاجر أحمد بعض من الصورة الخاصة بها داخل الحرم المكي، أثناء تأديها مناسك العمرة مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وحرصت على الدعاء للشعب الفلسيطيني بعد تعرضهم لانتهاكات وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني.

وقامت هاجر أحمد بنشر الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، علقت قائلة: “«وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ».. فاللهم لك الحمد دائما وأبدا.. اللهم عاما يغاث فيه أهل غزة من أحزانهم وخذلانهم.. وعثراتهم وأوجاع قلوبهم.. يارب غزة وأهلها أطفالها ونساؤها شيوخها ورجالها يارب لطفك بيهم يارب.. يارب سلم يارب سلم”.

هاجر أحمد توجه رسالة شكر للمقاومة الفلسطينية

وكانت قد وجهت الفنانة هاجر أحمد رسالة شكر لرجال المقاومة الفلسطينية، بعد الإفراج عن مجموعة من الآسرى الفلسطينيين التي تم الإفراج عنهم مقابل عدد من أسرى الكيان الصهيوني، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هاجر في منشور عبر حسابها في إنستجرام قائلة: "واخيرا شكرا شكرا جدا للمقاومة اللي أحيت القضية في قلوبنا وفي قلوب العالمكله شكرًا على الرجولة والقوة شكرًا من القلب على رسم البسمة اللي اترسمت برجوع الأطفال المسجونة في سجون الإحتلال الصهيوني عشتم كما كنتم دائما رجال ربنا وحده من ينصركم شكرًا حماس فلسطين حرة عربية”.