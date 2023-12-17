نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إلهام شاهين تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إلهام شاهين، تريند مؤشر البحث "جوجل" وذلك بعد صور من تكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في مونت كارلو، حيث كانت شاهين برفقة صديقتها النجمة نبيلة عبيد والتي أهديت دورة المهرجان لاسمها.

ظهور إلهام شاهين مع نبيلة عبيد

كما نشرت إلهام شاهين، صورًا تجمعها بنبيلة عبيد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها: "مع نبيلة عبيد فى مونت كارلو للمشاركة فى مهرجان الأمل السينمائى الدولي.. المتخصص فى أفلام عن ذوي الاحتياجات الخاصة".

وكان قد أعلن المخرج فادي اللوند، رئيس مهرجان الأمل في الاتحاد الأوروبي تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الأمل السينمائي والتي انطلقت فعالياتها في موناكو ومونت كارلو في الفترة من 14الي 18ديسمبر الجاري.



وأهديت الدورة لاسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد تقديرًا لمشوارها الفني الحافل ولدورها المتمير في فيلم “توت توت” والذي قدمت فيه قضية من قضايا أصحاب الهمم ذلك هو رسالة المهرجان وهدفه.

تفاصيل تكريم إلهام شاهين

كذلك تم تكريم الفنانة الهام شاهين تكريم خاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر أن دورة العام الماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلي علوي وأحمد بدير.

