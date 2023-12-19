خاص.. ننشر الصور الأولى من ڤيديو كليب لأغنية رامي صبري الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حصل "دوت الخليج الفني" على الصور الأولى من ڤيديو كليب لأغنية رامي صبري الجديد، والأغنية تحمل عنوان "في يومًا ما".



وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره أن رامي، بدء في تصوير أغنية "في يومًا ما" خلال الساعات القليلة الماضية ولم ينتهي رامي، من التصوير حتى هذه اللحظة ويتم تصوير الڤيديو كليب في لبنان تحت إشراف المخرج فادي حداد.



أغنية "في يومًا ما" ضمن أغاني ألبوم رامي صبري، الجديد الذي سيتم طرحه في عام 2024 تحديدًا بعد شهر رمضان المبارك.

في سياق آخر أعلن رامي صبري، منذ أيام عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" عن تصدر أغنية "يمكن خير" المركز الثاني في قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا عبر منصة "أنغامي".

أغنية "يمكن خير" من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.