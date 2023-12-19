نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض "السندباد".. كريم عبدالعزيز يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم كريم عبدالعزيز عن سعادته الكبيرة بعد أول عرض لمسرحية "السندباد" ضمن فعاليات موسم الرياض.

رسالة كريم عبدالعزيز للمستشار تركي آل الشيخ

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكريم عبدالعزيز أثناء تحية الجمهور وهو يوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهور موسم الرياض على تفاعلهم الرائع مع مسرحية السندباد، سعيد جدًا بردود الفعل الإيجابية، شكر خاص لكل العاملين على المسرحية”.

نجاح مسرحية السندباد

وحققت مسرحية "السندباد" نجاحًا كبيرًا في أول عرض لها، حيث تفاعل الجمهور مع أحداث المسرحية، وأشادوا بأداء الفنانين المشاركين فيها، خاصة النجم كريم عبدالعزيز، الذي يؤدي شخصية السندباد.

نجوم مسرحية السندباد

ومسرحية "السندباد" يشارك في بطولتها إلى جانب كريم عبدالعزيز كل من نيللي كريم وبيومي فؤاد.

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي خيالي، حيث يجسد كريم عبدالعزيز شخصية السندباد، الذي يسافر في رحلة مثيرة إلى بلاد العجائب، ويواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية.

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

شارك الفنان كريم عبد العزيز مؤخرًا في بطولة فيلم بيت الروبي الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا وشاركه البطولة كل من نور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وسليمان عيد، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر.