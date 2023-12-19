مي كساب تكشف لـ "دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة مي كساب أنها تشارك في رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة" وتجسد دور ممرضة تدعى "عائشة" وهي طليقة الفنان أحمد السقا وأم ابنه خلال أحداث المسلسل.

وأضافت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنها تُحضر لفيلم جديد اسمه ذُعر" وستنتهي من تصويره خلال يومين، ويشاركها في بطولة الفيلم، أحمد فتحي ومحمود حافظ ومحمد رضوان وميمي جمال، وتأليف هشام يحيي وإخراج شادي علي، كما تواصل تسجيل أغاني ألبوم "أنا ماما".

وعن سبب تأجيل مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني قالت: "جعفر العمدة الجزء الثاني تأجل لأن السيناريو لم يكتمل، وموعد استئناف المسلسل يعلمه المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان".

الفنانة مي كساب

آخر أعمال مي كساب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب في رمضان الماضي مسلسل "جعفر العمدة"، حيث جسدت دور ثريا زوجة الفنان محمد رمضان خلال أحداث العمل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أول حلقاته، وأصبح حديث الشارع المصري والعربي طوال شهر رمضان.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان كل من، هالة صدقي، زينة، أحمد داش، مي كساب، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر ريحانة، منة فضالي، عصام السقا، طارق النهري، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في كتابة السيناريو مهاب طارق.