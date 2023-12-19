فن ومشاهير

نيفين علوبة ونسمة محجوب وأبطال" البؤساء" في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس المقبل في برنامجها "معكم" على قناة "ON"، السوبرانو الدكتورة نيفين علوية والفنانة نسمة محجوب وأبطال المسرحية الغنائية البؤساء.

كواليس تحضير مسرحية البؤساء

 

يكشف فريق العمل كواليس التحضير للعمل المسرحي الشهير، وتفاصيل الاختبارات التي عقدتها لهم علوبة قبل الالتحاق بالعمل، حيث تقول "علوبة" خلال اللقاء إن الفكرة بدأت  في 2013 حيث تم تنفيذ العرض في الجامعة الأمريكية كمشروع تخرج من فكرته وبطولة نسمة محجوب وهاني مصطفى ووقتها لم يكن العمل تم تنفيذه بشكل كامل ولكن في 2023 تم عمل النص كاملًا وترجمته باللغة العامية لكى يكون قريبًا من الناس.

المشاركين في العرض المسرحي البؤساء

 

خلال الحلقة التي تشهد حضور أكثر من ٤٥ من المشاركين في العمل، يسردون كيفية انضمامهم للمسرحية على الرغم من أن عدد منهم لم يكن يمثل أبدًا وأغلبهم لا يجيد الغناء.

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اشادات كبيرة حول مسرحية البؤساء

 

حول تحول المسرحية من الفصحى إلى العامية، تشرح "علوبة" أن الفصحى تصنع حاجزًا أحيانًا مع الجمهور لذا فضلت العامية لكي يتجاوب الجمهور مع الأغاني أيضًا، حيث تؤكد أن المسرحية لاقت إشادة كبيرة بعد عرضها من عدد كبير من النقاد والفنانين وهذا ما كان يعوض عمل الفنانين المشاركين في هذا العمل دون أجر.

 

ومن جهتها، عبرت الفنانة نسمة محجوب عن حبها الكبير لمشاركتها في هذا العمل صحبة علوبة، وتقول إن المسرحية بدأت كمشروع تخرج لها في الجامعة قبل ١٠ سنوات، ومع الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على هذا العرض فكروا في استكماله ليقدم كاملًا بشكل أكثر احترافية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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