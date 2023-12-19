بعد تصدرها التريند.. محطات من حياة الفنانة مريم الخشت

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مريم الخشت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة هي ووالدها الشيف عماد الخشت على إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة dmc، كشفت عن مشهدها المفضل في مسلسل "كلبش 2، وتحدثت ايضا عن دورها في مسلسل عملة نادرة، وكشفت عن اسرار من حياتها الشخصية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة مريم الخشت..

نبذة عن مريم الخشت

ولدت مريم عماد الخشت 29 يناير 1985، وؤوالدها هو الشيف الشهير عماد الخشت مقدم برنامج الطهي طبخة ونص على قناة CBC سفرة ووالدتها هي الفنانة زينب مبارك وهي أيضًا كاتبة وممثلة ومؤدية صوتية، بدأت مريم التمثيل منذ الصغر والقيام بأعمال الدوبلاج لشخصيات ديزني المشهورة، تخرّجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير – زيت، وظلت تعمل في مجال الدوبلاج، كما عملت في إذاعة الراديو في محطة ميغا إف إم، حصلت على أول دور لها عندما سألت الفنانة أمينة خليل على حسابها فيسبوك إذا كان هناك أحد يريد التمثيل وبالفعل تقدمت ونجحت مريم وتم ترشيحها في مسلسل لا تطفئ الشمس بدور شهيرة ليكون أول مسلسل تقوم به.

مسيرة مريم الخشت الفنية

عملت مريم الخشت في إذاعة الراديو في محطة ميغا إف إم، حصلت على أول دور لها عندما سألت الفنانة أمينة خليل على حسابها فيسبوك إذا كان هناك أحد يريد التمثيل وبالفعل تقدمت ونجحت مريم وتم ترشيحها في مسلسل لا تطفئ الشمس بدور شهيرة ليكون أول مسلسل تقوم به، جاءت مشاركتها الأولى من خلال دور ويندي في فيلم بيتر بان (النسخة العربية)، لتتوالى بعدها أعمالها الأخرى مع شركة ديزني، قامت بتأدية صوت خدمة العملاء في شركات الاتصالات، كما عملت في تصميم الملابس والإنتاج، وتمثل حاليا مسلسلات مصرية.

أعمال مريم الخشت

المسلسلات: مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل ليالي أوجيني، مسلسل كلبش ج2، مسلسل زي الشمس، مسلسل الآنسة فرح، مسلسل ليه لأ، مسلسل لعبة النسيان، مسلسل مجنونة بيك.

ديزني بالعربي: ويندي في فيلم بيتر بان، نيتا من فيلم أخي الدب 2، كوليت في فيلم خلطة بيطة بالصلصة، جودي في فيلم زوتوبيا، الأمير شفق في فيلم الأميرة النائمة.

الكارتون المدبلج: ديانا في مارتن ميستري، سام في الجاسوسات، دحروجة ميغامان محارب النت، مارلين في بطاريق مدغشقر

أفلام قصيرة: سالي في فيلم ماتعلاش عن الحاجب

