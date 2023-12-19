صناع فيلم 'آل شنب': 'نقدم كوميديا الموقف عن العائلات'

القاهرة - محمد ابراهيم - أجرت شبكة راديو إنرجي 92.1، عدد من اللقاءات مع أبطال وصناع الفيلم الكوميدي آل شنب وهو العمل المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة هذا العام.

تصريحات أبطال فيلم آل شنب

وقالت المخرجة أيتن أمين في تصريحاتها، إنها كانت ترغب في تقديم عمل مثل التي تربت عليها وهي صغيرة موضحة:" كنت عاوزة أعمل فيلم شبه الأعمال اللي حببتني في السينما".

وكشف أيتن أمين كواليس العمل قائلة:" كنت كتباه من 10 سنين قبل مسلسل سابع جار وفيلم سعاد".

وعلقت أيتن أمين عن المقارنة بين آل شنب ومسلسل سابع جار قائلة:" أنا مهتمة بالعائلات وفكرت إني عاوزة أعمل حاجة ليها علاقة بعزاء وجنازة وعائلات".

وأشارت إلى أنها فضلت الاعتماد على أبطال وممثلين محترفين في هذا العمل، موضحة: "حاسة إن الناس ضحكت والفيلم معمول عشان كده".



أما الممثل حسن مالك، فقال في تصريحات لإنرجي عن أبو شنب:" الحلو في الفيلم إنه مش الكوميديا المتعودين عليها.. هي مواقف بتضحك والكوميديا جزء أساسي من حياتي".

عرض فيلم آل شنب بمهرجان الجونة

يذكر أنه عرض فيلم آل شنب اليوم في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، حيث يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمركز الجونة للمؤتمرات، وينتمي الفيلم لنوعية الاعمال الاجتماعية الكوميدية، فيما كان يحمل في البداية اسم آل شلبي، لكن صناعه استقروا في النهاية على آل شنب، كاسم نهائي للفيلم.

قصة فيلم آل شنب

وتدور أحداث الفيلم حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

أبطال فيلم آل شنب



ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.