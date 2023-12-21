نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد نجلاء فتحي... تعرف على أبرز محطاتها الفنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم الخميس 21 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة نجلاء فتحي، والتي اشتهرت بالأدوار الرومانسية، وتميزت بالذكاء والإصرار والعزيمة والرقة، فهي صديقة الكاميرا، ووجودها على الشاشة تعطى البهجة لجمهورها.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية

مولد ونشأة نجلاء فتحي

ولدت الفنانة نجلاء فتحي لوالدين مصريين في محافظة الفيوم وعاشت بها طفولتها. وقد اختار لها اسمها الفني الفنان عبد الحليم حافظ، تزوجت من الإعلامي حمدي قنديل منذ عام 1995 وحتى وفاته في عام 2018. لديها ابنة واحدة اسمها ياسمين من زوجها سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وكان الزوج الأول لها هو المهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس لكن الزيجة لم تستمر طويلا، لأنها كانت زيجة سرية اتفقت عليها مع زوجها وعمرها 18 عامًا خوفا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت العلاقة.

حياتها الفنية

اكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد والفنان عبد الحليم حافظ وتم إسناد دور لها في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 1966، أما رمسيس نجيب فقد قدمها كبطلة في فيلم أفراح للمخرج أحمد بدرخان عام 1968،وقد أصيبت بمرض نادر وهو الصدفية المستعصية منذ عام 2014 وتأزمت حالتها في عام 2015.



الجوائز والتكريمات

حصلت نجلاء فتحي على العديد من الجوائز أبرزها حصولها على جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورتها 27.

جائزة الموريكس الذهبية لأفضل نجمة عربية.

حصلت على أفضل ممثلة من مهرجانات في الإسكندرية،

أهم أفلامها السينمائية

حققت على العديد من النجاحات أبرزها الأصدقاء الثلاثة

، روعة الحب، أفراح، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، صراع المحترفين، المراية، المجانين الثلاثة، ولد وبنت والشيطان

، موعد مع الحبيب، رحلة لذيذة، حسناء المطار، ثم تشرق الشمس، آخر الطريق، أنف وثلاث عيون، العاطفة والجسد، الشيطان امرأة، وغيرها من الأعمال.