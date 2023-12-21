صلاح عبد الله يوجه رسالة ”محمد صلاح” بعد حملات الهجوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - علق الفنان صلاح عبد الله، على الهجوم الموجه لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد احتفالات الكريسماس.

وكتب عبر منصة “إكس”: "‏صلاح وصلاح يعني صباح الخير وتصبحوا على أحلى صباح والصلاحين بيصبحوا على مين؟! فقط عالطيبين".

أثار الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب احتفاله بالكريسماس برفقه أعضاء فريقه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، صورًا من احتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل أحد مستشفيات الأطفال لاسعاد الأطفال المرضي الصغار، وذلك عبر الصفحة الرسمية لحساب نادي ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا).

وظهر اللاعب محمد صلاح، برفقة عدد من لاعبي ليفربول، ومنهم فيرجيل فان ديك، وأليسون، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي، وهم يحتفلون بالكريسماس مع الأطفال الصغار داخل المستشفى، وسط بعض الديكورات الخاصة باحتفالات الكريسماس.