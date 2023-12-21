انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري بالفستان الأحمر.. سحرت قلوب المتابعين بجمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصلت صور الفنانة ياسمين صبري بالفستان الأحمر على إعجاب عدد كبير من متابعيها، ونشرت الكثير من الصور المختلفة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وإطلالتها الأنيقة خطفت انظار وقلوب الجميع ووضعوا لها الكثير من التعليقات المميزة.

صورة ياسمين صبري بالفستان الأحمر

وظهرت صورة الفنانة ياسمين صبري بالفستان الأحمر على إنستجرام، وفستانها أنيق ومميز لونه أحمر ناعم وكشف عن رشاقتها وجمالها، وحصلت على الكثير من التعليقات التي أظهرت إعجابهم الشديد بها، وأيضاً جاءت الاعجابات على الصورة الخاصة بها لأنها من الصور المميزة الخاصة بها.

وأما عن الناحية الجمالية فاعتمدت ياسمين صبري على وضع مكياج بالألوان الناعمة والمميزة، وهي التي تظهر جمال عينيها واختارت أن تضع اللون الأحمر على الشفاه، وأيضاً اختارت تسريحة مميزة لشعرها البني الطويل حتى تتناسب كثيراً مع ظهورها اللافت للنظر والخاطف لجميع الأنظار.

إطلالات ياسمين صبري

وعلق شخص من الجمهور قائلاً “جورجينا فرع مصر”، وعلق آخر قائلاً “جمال ياسمين صبري كسر نظرية النسبية فجمالها لا يقاس بالنسبة أرجوكم لا تقارنوا جمالها بجمال جورجينا”، وآخر علق قائلاً “إيه الحلاوة دي”، وقال آخر “الجمال كله”، وجاءت الكثير من التعليقات الأخرى.ومن الجدير بالذكر أيضاً أن آخر أعمال ياسمين هو فيلم أبو نسب وهو بطولة كلاً من محمد عادل إمام ووفاء عامر وغيرهم الكثير من الفنانين، وهو من إخراج رامي عادل إمام، وسوف يتم العمل على عرضه داخل دور العرض السينمائي في كل المحافظات، وهذا بدءاً من اليوم الخميس 21 ديسمبر، وأيضاً في كل أنحاء الوطن العربي يوم 28 من الشهر نفسه ويريد الجميع مشاهدته.