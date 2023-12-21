انت الأن تتابع خبر بأطلاله كاجوال مميزة.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها على السوشيال ميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت النجمة نسرين طافش الأنظار بإطلاله جذابة و أنيقة، و ذلك خلال مشاركتها لمجموعة من أحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات القصيرة “انستجرام”، حيث ظهرت بنفس أطلالتها خلال ندوة يسرا التى أقيمت ضمن فاعليات مهرجان الجونة.

نسرين طافش

قامت نسرين طافش بمشاركه جمهورها و محبيها، أحدث جلسة تصوير لها، حيث ارتدت بنطال جينز من اللون الأسود، و توب باللون الرمادي مما أظهر جمالها و قوامها الممشوق، و نسقت مع الطقم جاكت باللون الأسود صوف، حتى يكتمل اللوك، و نالت الصور على إعجاب متابعيها، حيث علق أحدهم”الجمال و الأناقة”، علق آخر “ملكة الأناقة”.

إطلاله نسرين طافش

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة نسرين طافش على مكياج هادئ، حيث اختارت الألوان الترابية، مما أبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج المميز، الذي يبرز جمال أنوثتها.

و أخترت لشعرها البني الطويل، تسريحية أنيقة و لافتة و هي الكعكة حتي تتناسب مع ظهورها المميز و الجذاب.

آخر أعمال نسرين طافش

في سياق آخر، أوضحت نسرين عن أحد أعمالها الفنية الجديدة، حيث تستعد لطرح فيلم بعنوان “سيستم”، و يشاركها البطولة الفنان أحمد الفيشاوي و مي سليم و محمد محمود و محمود حافظ و عارفة عبد الرسول و إبرام سمير وطاهر أبو ليلة، و غيرهم من النجوم، و العمل من تأليف و إنتاج سمير النيل و إخراج أيمن مكرم.