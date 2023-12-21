خالد يوسف: سعيد أن تكون عودتي للسينما عبر عالم الإسكندراني لـ أسامة أنور عكاشة

القاهرة - محمد ابراهيم - شكر المخرج خالد يوسف جمهوره ومتابعي صفحات فيلمه الجديد الاسكندراني قائلًا في تصريحات صحفية له:" شكرًا لتفاعلكم معنا وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق لمشاهدات الإعلان التشويقي لفيلم الإسكندراني".

موعد إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الإسكندراني



وأكد خالد يوسف على أن البرومو الرسمي للعمل سيتم طرحه يوم الجمعة المقبلة الساعة الثامنة مساءً، مُضيفًا:" في إنتظاركم في السينمات يوم ٤ يناير في مصر و١١ يناير في الخليج".



كما عبر خالد يوسف عن سعادته الكبيرة بأن تكون عودته السينمائية عبر عالم الاسكندراني لـ أسامة أنور عكاشة، ليعود بهذا الفيلم إلى المنافسة السينمائية.

نبذة عن خالد يوسف



وحقق خالد يوسف بأفلامه نجاحًا كبيرًا، وجمع بين الاعجاب النقدي والإيرادات الضخمة، يعود عبر سيناريو للراحل الكبير أسامة أنور عكاشة.



وكما اعتاد يوسف في أفلامه على تقديم وصناعة النجوم كما حدث مع الراحل خالد صالح وعمرو سعد وغادة عبد الرازق وصبري فواز يقدم خالد في هذا العمل احمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية.

طاقم عمل فيلم “الإسكندراني”

ويشارك في بطولة فيلم “الإسكندراني” أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، محمود حافظ، رحاب الجمل، وآخرون من النجوم، وهو من إنتاج شركة أفلام مصر العربية بالتعاون مع روتانا ستوديوز.