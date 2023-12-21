نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كلاسيكية.. صدقي صخر في ختام مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد من نجوم الوسط الفني على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، ومن أبرز الحضور: الفنان أحمد حاتم، أحمد مجدي، أحمد كمال، فريق كايروكي، إلهام شاهين،أسماء جلال، جيهان الشماشرجي، وغيرهم.

خطف الفنان صدقي صخر الأنظار إليه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة الاستثنائية، تحت شعار سينما من أجل الإنسانية، وظهر بإطلالة كلاسيكية، حيث اختار صدقي بدلة باللون الأسود ليتألق خلال الحفل.

وفي سياق متصل، تألق الفنان أمير المصري على السجادة الحمراء، وظهر بإطلالة كلاسيكية حيث ارتداء بدلة سوداء اللون وقميص أبيض، حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني، وظهر عليه ملامح الحزن، بالإضافة لإرتدائه بروش على شكل خريطة فلسطين.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

وكان قد انطلق يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 14 ديسمبر، وحتى 21 من نفس الشهر، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، وتم تقديم بعض الفقرات خلال المهرجان، التي تهتم بدعم القضية الفلسطينية، كما تمت دعوة بعض الفنانين الفلسطينيين للحضور في دورة المهرجان، للتحدث عن القضية الفلسطينية والمعاناة الذي يعيش بها الشعب الفلسطيني حتى الآن بسبب القصف المستمر من قبل العدو الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وكان قد سافر عدد كبير من نجوم الفن، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح، ومن أبرزهم: إنجي المقدم، نسرين طافش، نجلاء بدر، محمد فراج، أحمد حاتم، يسرا، لبلبة، مروان حامد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.