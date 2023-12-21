ياسمين صبري تصل العرض الخاص لفيلم أبو نسب

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت منذ قليل الفنانة وبطلة الفيلم ياسمين عبد العزيز للعرض الخاص لفيلم “ أبو نسب ” والذي يقام الآن بإحدي مولات مدينة السادس من أكتوبر.

الفنانة ياسمين صبري

أبطال فيلم “ أبو نسب"

فيلم “ أبو نسب ” من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، و نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

أبرز الحاضرين لفيلم “ أبو نسب ”

و حرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص أبرزهم الفنان القدير حمدي هيكل والفنان القدير علاء مرسي وعدد من الآخرين.

أحداث فيلم “ أبو نسب”

محمد عادل إمام يجسد شخصية "علي" الذي يسعى للزواج من ياسمين صبري، دون أن يكون على علم بخلفية والدها الإجرامية. يتورط في صراع مع داوود، الذي يقوم بتجسيد الفنان صلاح عبدالله، حيث يحاول الأخير السيطرة على "علي" وإخضاعه لتنفيذ قوانينه