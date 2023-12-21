محمود العسيلي لـ "حبر سري": شيرين عبد الوهاب "بتعافر" لعودة قمتها ومن أعظم الأصوات في الوطن العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان محمود العسيلي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب واحدة من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وليس لها مثيل، قائلا: "هي صوت من أعظم الأصوات في تاريخ الوطن العربي وملهاش زي كإمكانيات صوتية، وربنا يوفقها في اختيار الكلام الصح وحفلاتها في جدة كانت مفاجئة".

وعلق محمود العسيلي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على الأزمات المتكررة للنجمة شيرين عبد الوهاب قائلا: "كل انسان بيمر بتجارب كتير في حياته وفي ناس بتبقى أهم حاجة بتعافر وشيرين بتعافر وبترجع ورجعت".

وعن أزمة حمزة نمرة مع نقابة الموسيقيين، رد: "أنا ضد شطب أي حد ومش بحب المنع ولا الشطب وأنا مع حرية الابداع والفن والفنان بيبقى عنده قضايا يعبر عنها واحترم أي فنان يقدم أي حاجة مقتنع بها، وياريت اعمل دويتو مع حمزة نمرة وهو فنان كبير جدا".