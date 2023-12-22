مهرجان الجونة السينمائي يمنح جائزة نيتباك لفيلم من عبدول إلى ليلى

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أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته السادسة بالإعلان عن جائزة نيتباك، والتي تم تخصيصها للسينما الآسيوية وفاز بها فيلم من عبدول إلى ليلى، حيث شملت لجنة تحكيم الجائزة، "شبرا غوبتا الناقدة السينمائية الهندية" الرائدة التي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، والتي تشكل الخطاب السينمائي من خلال عمودها في "ذا إنديان إكسبريس".

وتشمل اللجنة أيضًا على إنغريد ليل هوغتون المنتجة النرويجية والتي لديها مجموعة متنوعة من الأفلام من آسيا والعالم العربي وأوروبا، والدكتورة ملاك سويد كاتبة السيناريو والطبيبة وعالمة الأنثروبولوجيا ومقدمة البرامج التليفزيونية والتي تعمل رئيسة لمنظمة "سارو" غير الحكومية وهي منظمة مكرسة لإحداث التغيير الاجتماعي من خلال قوة السينما والدراما والفنون.

حضور حفل ختام مهرجان الجونة



وشهد حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدي، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجي، انتشال التميمي وزوجته، أمير المصري، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازي وزوجته، الكاتبة مريم دنعوم، صدقي صخر، هشام عاشور، طه دسوقي وزوجته، مريم الجندي، المخرج علي العربى، غالية بن علي، المخرج هادى الباجوري، تامر حبيب.

جوائز الدورة السادسة بمهرجان الجونة

وقام مهرجان الجونة في حفل الإفتتاح بمنجح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وقامت الفنانة يسرا بتسليمها له، وجاء ذلك اعترافًا بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وأصبح يعد مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بتولي الإنتاج والإخراج.

وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي على 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التي اقيمت في هذه الدورة.