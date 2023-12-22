نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل: جماهيرية كريم عبد العزيز تسبق رمضان وحلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المنتج جمال العدل أن الفنان كريم عبد العزيز هو الأنجح جماهيريا عن الفنان أحمد حلمي ومحمد رمضان.

وقال العدل في تصريحات تليفزيونية:' بتقييم السينما والجماهير كريم عبد العزيز يسبق.



وتابع: “لو هدي جائزة لأفضل اخراج هديها لابني محمد العدل والشغل عرض وطلب مفيش نجم بياخد فلوس غير لو يستحق”.

يسرا تعلن تصالحها مع جمال العدل

أعربت النجمة يسرا، في وقت سابق عن امتنانها لاعتذار جمال العدل لها، وجاء ذلك على هامش تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام بالمملكة العربية السعودية.

وقالت يسرا خلال استضافتها في برنامج عرب وود: " العدل جروب دول حبايبنا دول أهلي وناسي، وأستاذ جمال له فضل كبير في حياتي وإحنا عيلة قبل ما يكون لينا أفضال على بعض فنحن عائلة بنزعل من بعض شوية نتصالح شوية، فإحنا بتتخانق مع بعض ونرجع تاني نصتلح.





وتابعت: "لكن أنا ممنونة بإعتذاره جدًا وكلمته مباشرةً، يعني معداش يوم معداش ساعه والغلاوة والحب والإحترام اللي بينا هيبقى مدى الحياة مفيش حاجه هتغيروا"

وكانت قد أكدت النجمة يسرا غيابها عن رمضان 2024 وذلك خلال تصريحات إعلامية لها على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولية المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت يسرا أن سبب غيابها عن رمضان القادم هي حالة الإرهاق التي تعيش فيها وقالت: "لسة مش عارفة هكون في رمضان ولا لأ بسغالبا لأ لأن رمضان ده قريب أوي من رمضان اللي فات وأنا بصراحة ملحقتش أرتاح وكان مجهود كبير جدا عليا السنة اللي فاتت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا هو مسلسل 1000 حمدلله على السلامة وشارك في الموسم الرمضاني 2023 وشارك فيه عدد كبير منالفنانين منهم شيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعنبة وعدد آخر من الفنانين.