نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يداهم الوسط الفني.. 13 نجمًا رحل في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2023فقدان العديد من الفنانين الكبار، حيث تلاحقت لحظات المصائب والوداع الأليم، ففي مارس ودعنا المطربة شريفة فاضل، صاحبة بأغنية "أم البطل" وأخرجت إحدى أشهر أغاني رمضان بعنوان "تم البدر بدري".

وفي مارس أيضا ودعنا الفنانة لبنى محمود عن عمر يناهز 77 عامًا، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض، فيما شهد إبريل رحيل الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، التي كانت تحارب مرض السرطان وعانت منه حتى تدهور حالتها الصحية ووداعها.

وفي مايو حزن الوسط الفني على رحيل الفنان الشاب مصطفى درويش بسبب أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يشارك في العديد من الأعمال التي لم يكمل تصويرها بعد، فيما شهد يوليو رحل المطرب علاء عبد الخالق أحد نجوم الكاسيت في الثمانينات

وخلال سبتمبر، ودعنا فنانة الزمن الجميل كاريمان، التي اشتهرت بأعمالها مثل "تمر حنة" و"مراتي مدير عام"، وفي الشهر نفسه، رحل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع السرطان ، كما فجع الوسط الفني برحيل محمد فريد في أواخر سبتمبر.

فيما شهد نوفمبر رحيل الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عامًا، والتي قدمت إحدى أشهر الأغاني المصرية بعنوان "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر".

وفي ديسمبر، فارقنا الفنان أشرف عبد الغفور بعد حادث مروري، ورحل الفنان طارق عبد العزيز إثر أزمة قلبية أثناء تصوير عمل فني، كما ودعما أيضًا الفنان عثمان محمد علي والفنانة ناهد فريد شوقي، إضافة إلى وفاة المنتجة ناهد السباعي، وهكذا انقضى عام 2023 وسط فقدان العديد من الرواد الفنيين.