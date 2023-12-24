داليا البحيري تفوز بجائزة ديرجست عن مسرحية "سيدتي أنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة داليا البحيري صور لها من مهرجان حفل توزيع جوائز ديرجست من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت داليا البحيري:'جائزة دير جيست عن مسرحية سيدتي أنا جائزة عزيزة جدا علي قلبي

تابعت: “شكرا الجمهور العظيم شكرا أستاذي المخرج المسرحي الموهوب محسن رزق أدين لك بالكثير @mohsenrezk شكرا لأخي النجم الكبير نضال الشافعي، شكرا للفنان العظيم دكتور فريد النقراشي.. حبكم جدا”.

دون مقابل

تعاقدت النجمة داليا البحيري، على بطولة مسلسل “دون مقابل” للفنان هاني رمزي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب، ومن بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعرض حاليا في السينمات فيلم “أولاد حريم كريم" لـ "داليا البحيري "مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى كامل، بشرى، علا غانم، خالدسرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، بسمة، رنا رئئس، يوسف عمر، فؤاد محسن، هنا داوود، ومن تأليف زينب عزيز، وإنتاجبشرى، وإخراج علي إدريس.

فلانتينو

ويذكر أن آخر أعمال داليا البحيري هو مشاركتها في مسلسل "فلانتينو "بطولة النجم عادل إمام، وعدد من النجوم أبرزهم دلال عبدالعزيز، هادي الجيار، سمير صبري، طارق الإبياري، هدى المفتي، إلهام عبدالبديع، حمدي الميرعني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين بدرية طلبة،سليمان عيد، رامي الطمباري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج هشام تحسين، وإخراج رامي إمام والذي سبق عرضه لأول مرة فيالموسم الرمضاني2020.

كما حققت البحيري نجاحًا ملحوظًا في الفترة الماضية بمسرحيتها الأخيرة سيدتي أنا، التي قدمتها على خشبة المسرح القومي، وشارك فيبطولتها نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وأمينة سالم، والعمل من من تأليف وإخراج محسن رزق