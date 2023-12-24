نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. نسرين طافش ضيفة برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة نسرين طافش ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" الذي يقدمه على قناة "الحياة"، وذلك في حلقة اليوم الأحد.

استضافة نسرين طافش في برنامج “ واحد من الناس ”

كما تتحدث الفنانة نسرين طافش عن كيف بدأ مشوارها الفني وأهم الأكلات المصرية التي تحبها، كذلك تلتقي خلال الحلقة مع الساحر عزام الذي يقوم بإبهارها بعدد من الألعاب السحرية.

سمسم شهاب في برنامج “ واحد من الناس ”

أما في حلقة الإثنين، يستضيف عمرو الليثي الفنان سمسم شهاب في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد، حيث يتحدث الفنان عن بداياته ومعاناته وكيف أنه عمل في عدة مهن لمساعدة والده مثل "منادي سيارات".

سمسم شهاب يتحدث عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل الوفاة

خلال الحلقة يقدم سمسم شهاب العديد من الأغاني الشعبية والطربية ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل وفاتها وكذلك يتحدث عن حفيده ومدى تعلقه به وأنه صديقه الوحيد.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج "واحد من الناس" في الساعة العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة مع الاعلامي عمرو الليثي.

