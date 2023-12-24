لهذا السبب.. عبير نعمة تتصدر تريند "جوجل"



القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، تريند مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان تفاصيل طلاقها رسميًا خلال حفلها في بيروت، الذي أثار اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي.



عبير نعمة تكشف عن تفاصيل طلاقها

وأكدت عبير أنها عاشت لحظة قوية على المسرح وأن الطلاق تم منذ سنتين، إلا أنها لم تكن جاهزة للكشف ذلك علنًا.

وطلبت من جمهورها عدم مهاجمة طليقها، معبرة عن الحب والدعم وأمنياتها بعدم تأثير ذلك على ابنتها. وأكدت أن طليقها لا يزال صديقًا وسندًا رغم انفصالهما، مؤكدة على عدم رغبتها في تشويه صورة أيٍ منهما باسم الحب الذي جمعهما.



وكان قد ظن الجمهور في البداية أن تأثر عبير نعمة بالكلمات هو سبب البكاء، ولكنها فاجأتهم عندما التقطت أنفاسها وقالت لهم باللغة الإنجليزية: «I am divorced»، أي «أنا طُلقت»، وكان ذلك تحديدًا خلال غناءها كوبليه: «بحبك.. بعدني بحبك.. وكل شئ خاصة فينا بيزعلني.. صعب أشيلك من قلبي.. ولهلق بعده غيابك بيقتلني»، حيث انحبست الكلمات بصوتها لتدخل في نوبة بكاء.

عبير نعمة تتحدث عن زوجها في تصريحات تليفزيونية سابقة

تحدثت عبير نعمة عن زوجها وفضله عليها في تصريحات تلفزيونية سابقة، إذ قالت عنه: "اسمحولي أعرفكم عن الإنسان اللي بيملك قلبي، وسبب نجاحي وسعادتي وقوتي وأنا ممتنة للحياة إلى أعطتني الضوء الأخضر منه، جوليو عيد الإنسان والموسيقى الاستثنائي".

وتابعت: "كل إنتاج موسيقي وكل المهرجانات والعروض العالمية، هو أساس كل مشروع موسيقي خاص بي رأى النور، حبيبي ترك أحلامه على حدة وكرسّ كل وقته وفكره وطاقته لمشروعي، وصارت أحلامي أحلامه، وأهدافي أهدافه، جوليو إنسان متنوع ثقافيًا وفنيًا بشكل يُسحرني".



زواج عبير وجوليو دام لسنوات طويلة، وتُوجت الزيجة بابنتهما الوحيدة يارا، وبكاء عبير أثناء الغناء اعتبره جمهورها دليلًا على كم الحب الذي احتوى قلبه عليه من أجل زوجها ووالد طفلتها.