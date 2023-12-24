"الغذاء الصحي السليم" في نقاشات ملتقى أهل مصر للمرأة الحدودية بأسوان

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت المدينة الشبابية بأسوان، لقاء تفاعليًا عن "الغذاء الصحي السليم" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

الفرق بين الغذاء الصحي وغير الصحي

في البداية تحدثت د. فاطمة الزهراء خليفة، أستاذ التغذية العلاجية، عن الفرق بين الغذاء الصحي وغير الصحي موضحة أنه تناول كل ما يفيد ويمد الجسم بالعناصر الأساسية من بروتينات ومعادن وكالسيوم، لأنه يساعد على تقوية المناعة بالجسم التي تساهم في مواجهة الأمراض والتي كان لها دور كبير في مقاومة فيروس كورونا.

عناصر الغذاء الصحي

كما تناولت "خليفة" عناصر الغذاء الصحي وهي "النشويات، البروتينات، الألياف الغذائية، الدهون، الكالسيوم"، وأوضحت أن النشويات تساعد على إعطاء الطاقة للجسم وتتوافر في الخبز، والأرز، والمعجنات، ولكن يجب عدم الإفراط فيها مثل تناول الكثير من السكر لما له تأثير سلبي في تقليل مناعة الجسم، فالبكتريا الضارة تتغذى وتنشط على السكر، وعن البروتينات وظيفتها هو بناء الجسم وتجديد الخلايا التالفة ولا بد من تناولها يوميا في الوجبات، وأضافت: تنقسم البروتينات إلى بروتين حيواني ومصادره اللحوم والفراخ والأسماك والجبن والبيض، والبروتين النباتي يتواجد في منتجات البقوليات مثا الفول والعدس والفاصوليا.

وعن مصادر الآلياف الغذائية أكدت أنها تتمثل في السلطة والخضار والفاكهة، وعن الدهون أشارت أن لها أهمية كبيرة في صحة الجسم فالفيتامينات الموجودة بالجسم لا تنشط وتقوم بدورها الا بوجود الدهون، لكن دون الإفراط بها، ومصادرها المكسرات وزيت الزيتون، كما تتوافر مصادر الكالسيوم في منتجات الألبان كالزبادي واللبن والجبن القريش.

ثم قامت "خليفة" بتدريب عملي مع الفتيات طالبتهم بكتابة نظام غذائي صحي يتوافر به عناصر الغذاء الصحية لوجبات الفطار والغذاء والعشاء، وتوزيع هذه العناصر على مدار اليوم.

واختتمت حديثها بضرورة ضبط مواعيد الطعام، والحفاظ على تناول الوجبات الصحية، وممارسة الرياضة والمشي يوميا، وشرب المياه طوال فترات اليوم، والحفاظ على ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ لان ذلك يساعد على بناء جسم صحي سليم.

في كلمتها حثت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، الفتيات بالحفاظ على الصحة بالتغذية السليمة والطعام الصحي وتجنب الأطعمة الضارة، وتحديد نمط غذائي صحي، عملا بمقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

أبرز المشاركات

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية المشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

نبذة عن مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.