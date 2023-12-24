نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم التكريمات التي حصل عليها عبد المنعم إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، مشوار طويل قدمه الراحل مليء بالتراجيديا، رغم كونه كوميديا ولكن لا تخلو الحياة من المصاعب والتي واجهها وقال عنها أنها كانت الأكثر تعبًا، فارق عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987م، واشتهر بالكوميديا التي قدمها في الكثير من الأعمال الفنية، ولقب بـ «عصفور السينما».

وفي السطور التالية يعرض لكم دوت الخليج الفني أهم التكريمات التي حصل عليها عبد المنعم إبراهيم..



أهم التكريمات التي حصل عليها عبد المنعم إبراهيم

حصل الراحل عبد المنعم إبراهيم العديد من الجوائز أبرزها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1983م وحصل أيضًا على درع المسرح القومي الذهبي في عام 1986م.

عبد المنعم إبراهيم يتحدث الفصحى

تميز عبد المنعم إبرايم بإجادة الفصحى بجانب خفة ظله، مما جعلته هذه الموهبة أن يقدم دور مدرس اللغة العربية في فيلم « السفيرة العزيزة»، مقدمًا الدور ببراعة، واستطاع أن يمزج بين الفصحى والكوميديا، وقدم دور الشيخ الأزهري المثقف، الذي يتحدث العديد من اللغات في فيلم «المراية»، بطولة الفنانة نجلاء فتحي والفنان نور الشريف.

وصية عبد المنعم إبراهيم قبل وفاته



أوصى الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم أن تخرج جنازته من المسرح القومي، ووصف البعض الوصية وقتها بـ الغريبة، بالإضافة إلى أن يدفن في مسقط رأسه.

وفاة الفنان عبد المنعم إبراهيم

توفي الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، في 17 نوفمبر 1987م، عن عمر يناهز 62 عامًا ودُفِنَ في قريته ميت بدر حلاوة، بعد تاريخ حافل من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، التي أدخلت السعادة على قلوب الجماهير، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومي الذهبي

أبرز المسرحيات التي شارك فيها عبد المنعم ابراهيم

شارك الفنان عبد المنعم ابراهيم في عدة مسرحيات منها: صاحب الجلالة، الست عايزة كده، سهرة في الكراكون، ركن المراْة، خميس الحادي عشر، أنا عايزة مليونير، عيلة الدوغري، حلاق بغداد، سكة السلامة، عفريت خطيبي، معروف الإسكافي، على جناح التبريزي وتابعه قفة، مقالب عطيات، كباريه، ميت حلاوة