نور النبوى: أنا أهلاوى وفيلم الحريفة قصة حقيقية وبتدي أمل

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان نور النبوي علي حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة وحضر الكثير من الفعاليات والأفلام، وعلي هامش المهرجان تحدث نور عن أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الحريفة الذي من المقرر أن يبدأ عرضه في دور السينمات يوم 4 يناير.

نور النبوي يكشف عن دوره في فيلم الحريف

وقال نور النبوي عن فيلم الحريفة: بقدم خلال فيلم الحريفة دور ولد اسمه ماجد من طبقة غنية وعايش جوا قوقعة وبيحصل ظروف معينة بتخليه يتعرف علي شباب من طبقة أقل وبيلعب معاهم في ساحات شعبية، واللي عجبني إنه قصة حقيقية وبتدي أمل، مبسوط إن فيه نجوم كورة نورونا وقعدنا نتدرب كرة 3 شهور بجد كأننا بنلعب في فريق، وأنا أهلاوي لكني بحترم الزمالك وكل الأندية المصرية.



أبطال فيلم الحريفة

ويشارك في بطولة فيلم الحريفة عدد من النجوم، منهم الفنان الشاب نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

أغنية "اسأل عني" لـ فيلم الحريف

أطلقت شركة "سينرجي فيلمز" أغنية "اسأل عني"، المأخوذة من فيلم "الحريفة"، حيث يشارك في تقديمها الفنان نور النبوي والفنان أحمد خالد، المعروف بـ "كزبرة"، والذي يتخذ من مجال المهرجانات مساحة لإبداعه الفني، الأغنية تم تقديمها ضمن جهود الترويج لفيلم "الحريفة"، وهي من كلمات وألحان محمد خالد خميس، وتم إخراجها بواسطة إفيكت.

برومو فيلم الحريف

وخلال البرومو ظهر عدد من نجوم كرة القدم منهم ميدو، وعبدالستار صبري، وجمال حمزة، وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو في عدد من المشاهد، صدر نور النبوي مؤشرات البحث بعدما طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة برومو العمل الأيام الماضية، والمقرر عرضه يوم 4 يناير المقبل في السينمات المصرية، و11 يناير في السينمات العربية.

قصة فيلم الحريف

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها

