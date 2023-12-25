نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هاني رمزي في مسلسل "دون مقابل" والتصوير يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل هاني رمزي التحضير لمسلسل "دون مقابل" في الفترة الحالية، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، يجسد شخصية ضابط شرطة متقاعد خلال أحداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير بشهر يناير المقبل.

أبطال مسلسل دون مقابل

ومسلسل دون مقابل يشارك في بطولته هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، ومكون من 30 حلقة.

تفاصيل مسلسل دون مقابل

ودون مقابل ليس العمل الذي يجمع بين هاني رمزي وداليا البحيري، حيث سبق وتعاونا من قبل في فيلم محامي خلع، والذي عرض عام 2002، ومسرحية أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل، التي عرضت عام 2021، والمسلسل السعودي أيام العسل، الذي عرض عام 2019

احدث اعمال هاني رمزي

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنان هاني رمزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الإمارات" على قناة الظفرة مع الإعلامي عبد العزيز أحمد، عن عودته للسينما واحدث اعماله: "أنا عشقي للسينما وأعمالي في السينما أكثر كثيرا من التليفزيون والدراما لا تصنع تاريخ عكس السينما، أحضر لمسرحية تحمل اسم (أبيض وروز) ستعرض في موسم الرياض ودبي للمؤلف محسن رزق وهي في مرحلة الكتابة حاليا".

اخر اعمال هاني رمزي

يعد مسلسل القاتل الذي أحبني آخر اعمال هاني رمزي، وعُرض العمل بالعام الماضي 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك بجانب هاني في بطولته كل من سهير رمزي، صلاح عبدالله، محمد جمعة، دنيا ماهر، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، ومحمد أبو داود، والمسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.

وايضا ظهر هاني رمزي ضيف شرف في مسلسل العائدون، والذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، وشارك به كل من محمود عبدالمغني، جيهان خليل، صبري عبدالمنعم، ميدو عادل، كما شارك خلاله العديد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج ومحمد ممدوح، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك في فيلمه الكوميدي الجديد الذي يحمل اسم "شقاوة أونلاين"، ويناقش عالم مواقع التواصل الإجتماعي وأضراره، ايضا مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وشاركه البطولة سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، والعمل كان من تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين.