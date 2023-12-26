في عيد ميلاده.. عمل مونتيرا في بدايته وغير اسمه من عصام عيسى لـ السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل اليوم الفنان عصام السقا بعيد ميلاده الـ 40، حيث قدم العديد من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور وأشاد بها، واختار عصام إسم السقا بدلًا من عيسى نظرًا لحبه الشديد للفنان أحمد السقا.



من هو عصام السقا؟

هو ممثل ومونتير، ولد في 26 ديسمبر 1983 بمركز ملوي بمحافظة المنيا، ودرس الخدمة الاجتماعية بالبحيرة، قال في إحدي البرامج أناسمه عصام عيسي إلا أنه اختار لنفسه اسم “عصام السقا”





بداية مسيرته الفنية





عمل السقا في بداية حياته كمساعد مونتير في فيلم ولاد العم والديلر وبلبل حيران، ثم شارك الفنان أحمد السقا في فيلم الجزيرة 2 الذيقدم من خلاله دور مذيع، في موسم رمضان 2015 شارك مره اخري الفنان أحمد السقا في مسلسل ذهاب وعودة.





وفي عام 2011 شارك في فيلم إكس لارج، 2014 شارك في فيلم الجزيرة 1، عام 2015 شارك في مسلسل يونس ولد فضة وفي 2017 شارك في مسلسل ولاد تسعة ومسلسل حصان أسود وفي 2019 شارك في مسلسل كلبش وأبو جبل وولد الغلابة، وفي عام 2020 شاركفي الاختيار وفرصة تانية والفتوة و2021 شارك في نسل الأغراب وضل راجل.





أحدث أعمال عصام السقا





وينتظر السقا عرض فيلم "الإسكندراني" وهو من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمدالعوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمودالليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابسمونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.





أبطال مسلسل صدفة





وبدء السقا خلال الأيام الماضية تصوير مشاهده في مسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالدالصاوي،شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.





مسلسل صدفة





ومسلسل صدفة هو من تأليف أيمن سلامة، حيث يعد هذ التعاون هو التعاون الثالث الذي يجمع بين بين الفنانه ريهام حجاج والمؤلفأيمنسلامة، وكان قد تعاونا سابقا في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، وكان من إخراجسامحعبدالعزيز.









أحدث أعمال عصام السقا





ويعرض حاليًا لـ السقا مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمدعلىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارةنور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدورأحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.