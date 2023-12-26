طرح الإعلان الترويجي لفيلم Merry Christmas

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Merry Christmas العمل السينمائي الأحدث للنجمة الهندية كاترينا كيف.

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي حسب ما يوحى به عنوانه، فإنه يطرح خصيصًا لموسم الأعياد.

وكان قد طرح البوستر الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف، والذي سيطرح بعنوان Merry Christmas.

ونقل موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي من المقرر طرحه خلال عام 2023 الجاري.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم أعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الأعياد المميز.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan.

هذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وعند طرحه خلال عام 2023 الجاري، سيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.

انطلاق الحملة الترويجية

والحملة الترويجية للفيلم MerryChristmas، بدأت رسميًا بنشر النجمة كاترينا كيف، للبوستر الدعائي الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

الأمر نفسه قام به بطل الفيلم Vijay Sethupathi، وكل منهما الحق الصورة بعبارات تحفيزية للجمهور، حتى يترقبو صدور الفيلم.

واكتفى Vijay Sethupathi بكتابة وصف مع الصورة يقول "يطرح قريبًا"، في إشارة للفيلم نفسه، في حين استرسلت كاترينا كيف في وصف مشاعرها تجاه هذا الفيلم الجديد المرتقب.

وكتبت كاترينا كيف مع منشور الفيلم عبارات تقول، "أردنا طرح الفيلم في موسم اعياد الكريسماس هذا العام، ولكن حدثت معوقات حالت دون ذلك، نراكم في دور العرض السينمائية قريبًا، واختتمت كاترينا كيف المنشور بكتابتها لعنوان الفيلم مع هاشتاج.