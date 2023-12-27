انت الأن تتابع خبر فستان شمس الكويتية القصير يثير الجدل.. كشفت عن جوانب خفية بحياتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت صور فستان شمس الكويتية القصير والذي أثار الجدل بين جميع رواد السوشيال ميديا، وهذا بعدما شاركتها مع جميع متابعيها على حسابها الرسمي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، وهي من الصور الجديدة التي نشرتها من أجدد ظهور لها.

فستان شمس الكويتية القصير

وظهر فستان شمس الكويتية القصير بشكل خاطف للأنظار بين جميع متابعيها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت على الكثير من التعليقات والإعجابات على الصور الخاصة بها والتي وضعتها مؤخراً على انستجرام، وجعلت الجميع يقومون بمتابعتها بشكل مستمر على كل المواقع.

وتألقت شمس كثيراً في الصور بإطلالتها الجديدة التي لفتت النظر لها، وارتدت فستان قصير يصل لأعلي الركبة ونصف كم وتميز بأنه لونه رمادي ولا يوجد فيه أي نقوشات أو تطريزات، وعليه بوت طويل يصل لحد الركبة وهو لونه أسود وارتدت الإكسسوارات والمجوهرات الكثيرة جعلت أناقتها تكتمل.

ومن الناحية الجمالية فهي التي اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كثيراً، ووضعت القليل من المكياج والجذاب وارتكز على كل الألوان التي تناسقت مع لون بشرتها، وهي تعتبر من أكثر الأشياء الذي جعلتها تظهر بشكل مميز.

حياة شمس الكويتية الشخصية

وكشفت الفنانة شمس عن الكثير من الجوانب التي توجد في حياتها الشخصية، وأشارت إلى أنها كانت شخصية تصرف الكثير من الأموال في حب الذات، وقالت “مستحيل كانت هتطلع شمس اللي أنا فيها الآن أحبها وأقدرها، حاليًا مش زي السابق ولا 1% من الدلع اللي كنت مدلعاه لنفسي وكنت أظن إن هذا حب الذات، كنت ممكن أروح اتعشى في باريس”.

واستكملت “لو جمعت الفلوس اللي دفعتها في المطاعم هشتري بيها بلد، كنت ممكن أخد طيارة خاصة ومعايا الإكس وأقوله عاجبني اروح روما فيه محل آيس كريم وبروح وأرجع، والطيارة من دبي لروما ممكن تكلفنا بس بترول 100 ألف دولار”.