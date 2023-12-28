نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرضها.. ريم البارودي تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة بحكاية بنات السباعي لليوم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة ريم البارودي قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Jawwy بأحدث أعمالها الدرامية التي تحمل إسم "بنات السباعي" إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل"، والذي يعرض حاليًا على منصة Jawwy.

حكاية "بنات السباعي"

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

ريم البارودي تروج لحكاية بنات السباعي

وكانت ريم البارودي قد روجت عن حكاية "بنات السباعي"، بنشرها البوستر الدعائي الخاص بالحكاية عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: “توكلنا على الله بدء مسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة ”

صناع فيلم حكاية بنات السباعي

والعمل إهداء إلى روح الفنان القدير أحمد حلاوة ويشارك في المسلسل نضال الشافعي وامين العسال وصلاح عبد الله واحمد حلاوه وايمان سلامه وسمير بدير وناجي سعد وصبري عبد المنعم وليلي عز العرب وعمرو عبد العزيز وهند محمد علي وياسر و ومريم صبري ومحمود وأحمد الصاوي وطارق المغازي وسهيله فؤاد.