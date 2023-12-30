غدًا.. أحمد سعد يحيى حفل رأس السنة بلبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة فى لبنان غدًا، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.



أحمد سعد وبهاء سلطان يشعلان الأجواء في "كله فالصو"

نجح النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان في خطف قلوب الجمهور من خلال أغنية "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس والمقرر طرحه



بدور العرض 4 يناير المقبل ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو" من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.



آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد أغنية كده لأ، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتأتي كلمات اغنية كده لأ كالآتي /

ايه ده لأ كدا فجأة

بتدق فقلبي الدقة

مين زق الزقة دي عايز اعرف

مين دا ومش طيب ليه

دا شرير دا خطير

دا ما شوفتش زيه كتير

مش عارف انفد منه بجلدي

ولا الزق فيه بضمير

ايه ده لأ كدا فجأة

بتدق فقلبي الدقة

مين زق الزقة دي عايز اعرف

مين دا ومش طيب ليه

دا شرير دا خطير

دا ما شوفتش زيه كتير

مش عارف انفد منه بجلدي

ولا الزق فيه بضمير

انا شكلي اهو هجمد قلبي

واقرب منه والاغيه

وهبص في عينه يميل جمبي

ونرقص عالتراباتيه

ولا اسكت اصل كتير قبلي اكيد

راحوا ورجعوا فشوش

متلخبط حاسس حد مخبط

على راسي بشاكوش

فيه شراسه ولذاذة

ساقع سخن دا في ازازة

الميكس غريب ودا مش هيسيب

قلبي الا وطايله الكارثه

بتسوح طاب اروح

انا مالي بزن بنوح

لا دا شاكله في حاجة غير التانيين

لا تكونشي الحاسة السادسة

انا شكلي اهو هجمد قلبي