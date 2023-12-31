نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي لـ دوت الخليج الفني: "عمرو دياب كالعادة متنوع وعصري ولا ينافسه أحد على القمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن عمرو دياب هو اذكى فنان متواجد على الساحة ولا ينافسه أحد في عمره الفني على القمة، ومفتاحه هو ذكائه في اختيار ما يقدمه.

تصريحات طارق الشناوي:

وأوضح طارق الشناوي في تصريحات خاصة للفجر الفني وقال:" عمرو دياب كالعادة متنوع وعصري، ومتعدد الأشكال يرضي جميع الأذواق ويمشي على الموجة".

عمرو دياب

وأضاف:" ومن في هذا العمر الفني مثل عمرو دياب حيث أربعين عاما وهو على القمة لا ينافسه أحد، وأظن أن المفتاح هو ذكائه في كل أنماطه الجديدة لا يعانيها ولا يدخل في معارك جانبية، ويوجه طاقته في دعم مشروعه الغنائي وهذا ما ظهر في ألبومه الأخير".

عمرو دياب يحتفظ بصدارة تريند محركات البحث بعد طرح ألبوم "مكانك"

وفي سياق آخر منذ طرح ألبوم "مكانك" للنجم عمرو دياب وذلك منذ أيام، مازال الهضبه يحتفظ بصدارة محركات البحث المختلفة، وكأن توقف الحديث عن أي شئ آخر ما عدا هو.

وقد تصدر عمرو دياب منصه أكس حيث كانت هي المنصة الأقرب للجمهور للتعبير عن فرحتهم بعودة الهضبة من جديد على الساحة الغنائية.

عمرو دياب

تفاصيل ألبوم مكانك لـ الهضبة

وكان النجم عمرو دياب قد طرح يوم الخميس الماضي ألبومه الجديد مكانك والذي يضم ١٢ أغنية وهم بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس،

“سلامك وصلي” كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم،

“معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم،"ظبط مودها “كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم،" مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم،

طارق الشناوي

“ يا قمر” كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم

لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي،" الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي،" ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.