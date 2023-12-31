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من الطائرة الخاصة.. أسما إبراهيم تحتفل بالعام الجديد في إيطاليا مع زوجها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الطائرة الخاصة.. أسما إبراهيم تحتفل بالعام الجديد في إيطاليا مع زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الإعلامية أسما إبراهيم بالعام الجديد مع زوجها وعائلتها في إيطاليا، بعد حصولها علي إجازة من تصوير برنامجها "حبر سري" في موسمه السابع.

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أسما إبراهيم تحتفل بالعام الجديد في إيطاليا

 

ونشرت أسما صورا من داخل طائرتها لحظة وصولها إلى مدينة ميلانو لتستعد للاحتفال بعام جديد وظهرت في الصور بفستان أسود قصير وبالطو باللون الرمادي وحذاء أسود برقبة عالية، تاركة شعرها ينسدل مموجا على كتفها.

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تفاصيل برنامج "حبر سري"

 

ويعرض لأسما إبراهيم برنامج "حبر سري" واستضافت فيه حتى الآن عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ومحمود العسيلي وصفية العمري وألأغعلامي اللبناني طوني خليفة والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، حقق البرنامج نجاحا كبيرا حيث تستضيف خلاله نخبة من كبار النجوم بالوسط الفني والغنائي وحتى الإعلامي ويكشف هؤلاء النجوم العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتهم الشخصية والعملية.

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أسما إبراهيم تحصل علي جائزة Falcon of The Year


يذكر أن أسما إبراهيم حصلت علي جائزة Falcon of The Year من مهرجان ضيافة الذي أقيم مساء الأربعاء 22 نوفمبر في مدينة دبي، ذلك بعد تحقيق برنامجها "حبر سري" نجاحا كبيرا، وقالت أسما في كلمتها بعد استلام الجائزة: "أشكر دولة الإمارات، أشكر رئيس المهرجان الدكتور ميشيل فاضل على الجائزة، وسعيدة بأن المهرجان في حب ودعم غزة، وباذن الله كل النصر لأهل غزة ". 

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نبذة عن أسما إبراهيم 
 

تعتبر الإعلامية أسما إبراهيم واحدة من أشهر مقدمي البرامج في مصر والعالم العربي والتي تصدرت قائمة البحث عبر المواقع الإلكترونية بسبب تميزها في تقديم البرنامح الرمضاني الذي عرض في شهر رمضان المبارك حيث إنه ا تميزت بالحضور اللافت والقدرة العالية على محاورة النجوم الذين تستضيفهم في البرنامج لكشف بعض الأسرار التي تتعلق بحياتهم، وهي من مواليد الثمانينات من القرن الماضي، درست في كلية الاعلام في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بدات مسيرتها المهنية ببرنامجين، ثم انتقلت إلى قناة صدي البلد، تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة، ومن هذه البرامج الصغيرة برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021، ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021، حظيت بشهرة واسعة بعد على القناة الفضائية، والتي استضافت به الكثير من نجوم الفن، وقدمت نسخة خاصة من البرنامج في رمضان قدمت فيها عددا من كبار النجوم، ومنهم محمود الليثي، وإسلام إبراهيم، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح، حسني، أمير كرارة، كهربا، حسن الرداد، هالة سرحان، شيرين رضا، وعمرو يوسف

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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