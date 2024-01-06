فن ومشاهير

تعرف على أسعار تذاكر مسرحية ”كازانوفل” قبل عرضها في موسم الرياض

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 11:32 صباحاً - تعرض مسرحية "كازانوفل"، للفنانة هنا الزاهد، وأحمد السعدني، ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير الجاري، وسوف يستمر عرضها إلى يوم 11 يناير.

وقسمت أسعار تذاكر مسرحية كازانوفل على تسع فئات، الفئة الأولى بـ 85 ريال سعودي، والفئة الثانية بـ 100 ريال سعودي، والفئة الثالثة بـ 250 ريال سعودي، والفئة الرابعة بـ 300 ريال سعودي.

والفئة الخامسة بـ 400 رسال سعودي، والفئة السادسة بـ 450 ريال سعودي، والفئة السابعة بـ 500 ريال سعودي، والفئة الثامنة بـ 800 ريال سعودي، والفئة التاسعة بـ 900 ريال سعودي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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