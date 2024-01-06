نور النبوي يكشف عن الأكلات المفضلة له

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان نور النبوي، تفاصيل حياته الفنية والشخصية، حيث هناك ردود فعل كبيرة خلال مشاركته في فيلم “ الحريفة ” الذي تم طرحه منذ أيام في دور العرض السينمائي.

نور النبوى يكشف عن هواياته في المطبخ ورياضته المفضلة

وقال نور النبوي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه مميز في عمل الأكلات الشعبية وخاصة المسقعة وصينية البطاطس باللحمة والفراح والكيك والشاورما، منوهًا أنه مميز في ممارسة كرة القدم خاصة في دور المدافع.

نور النبوي يكشف أبرز هواياته

وتابع نور النبوي: بشجع الأهلي وبحترم كل الفرق المصرية الأخرى وأتمنى لهم التميز والتوفيق، وأعشق السينما الإيطالية.

أحداث فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم الحريفة بطولة نور النبوي حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

نجوم فيلم الحريفة

قصة فيلم الحريفة يشارك في بطولتها نخبة من النجوم الشباب وهم: نور النبوي وأحمد غزي، خالد الذهبي، الإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل، سليم الترك، مغني المهرجانات كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد

أبرز أعمال نور النبوي في رمضان المقبل

وحول أعماله المقبلة، نوه أنه يقوم بعمل مسلسل «إمبراطورية ميم» والذي سيعرض في رمضان، وسيكون اجتماعي لايت.