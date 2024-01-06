بعيدهم المجيد.. هكذا هنأ ماجد الكدواني أقباط العالم

القاهرة - محمد ابراهيم - هنّأ الفنان ماجد الكدواني أقباط مصر والعالم بمناسبة العيد ميلاد المجيد، ونشر صورة له وكتب عليها معلقا: أهنئ جميع أقباط مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد.

ماجد الكدواني يتحدث عن مشاركته في فيلم "أبو نسب"

وسبق، أعرب الفنان ماجد الكدواني عن سعادته بالمشاركة فى فيلم أبو نسب الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية، وأضاف: أن شخصية داود الذي يجسدها ضمن أحداث الفيلم هى شخصية مركبة وبها عدة أوجه مختلفة لذلك استفزته ووافق على الدور.

أبطال فيلم "أبو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

تفاصيل بوستر فيلم «أبونسب»

كان ظهر الفنان ماجد الكدوانى خلال البوستر يهدد محمد إمام بالسلاح خلال حفل زفافه على ياسمين صبرى، حيث شارك محمد إمام البوستر عبر حسابه بموقع التوصل الاجتماعى «فيسبوك» وعلق قائلا: «بسم الله توكلنا على الله».

قصة فيلم "أبو نسب"

تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار من الكوميديا والأكشن والإثارة، بين بطل العمل، الذي يجسده الفنان محمد إمام وحماه، الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني، إذ تبدأ الأحداث من ليلة زفافه على حبيبته داليا، التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتدخل في تصفية صراعات والدها.

اخر اعمال ماجد الكدواني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال ماجد الكدواني هو مسلسل «موضوع عائلي، وحصد العمل إشادت ونجاحات كبيرة وقت عرضه، كما حققت الكوميديا المتناغمة بين أبطال المسلسل نجاحًا مبهر بل أصبح له جمهور خاص فى مصر والوطن العربي، الذين يترقبون عرض حلقات وأجزاء العمل من موسم لآخر.



أحداث مسلسل موضوع عائلي



موضوع عائلي هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول رجل يدعي إبراهيم يهوي الطبخ ويعمل كطباخ في إحدي المطاعم الشهيرة، ويتغير مسار حياته مُنذ معرفته بأنه مُصاب بمرض نادر في المخ فيؤثر علي ذاكرته ويفقد جزء من تفاصيل حياته، ويحاول إبراهيم خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أجواء كوميدية طريفة إخفاء حقيقة مرضه عن أفراد عائلته، فيقف أمام معادلة صعبة بين شخصيته الماضية التي تخشي المفاجآت وتأقلمه على تفاصيل حياته الجديدة