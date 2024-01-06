استعدادا لعرضه في السينمات.. طرح البوسترات الرسمية لفيلم "عادل مش عادل"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوسترات الرسمية للفيلم وذلك استعدادا لعرضه في السينمات 24 يناير.

البوستر الدعائي لفيلم "عادل مش عادل"

وضم البوستر الدعائي لفيلم "عادل مش عادل" مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم، أحمد الفيشاوي، شيري عادل، علق عليه قائلا: «قريبًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

قصة فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية، طرحت المطربة نوال عبد الشافي، الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد الفيشاوي وشيري عادل، وحملت الأغنية اسم "انتوا لسه شوفتوا حاجة"، وهي من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كلوبيكس ومصطفى تاج، وتوزيع كلوبيكس، وإنتاج مصطفى السويفي.

كلمات أغنية “لسه شوفتوا حاجة”

وجاءت كلمات أغنية “لسه شوفتوا حاجة” كالآتي:

وحدة وحدة وحدة وحدة والجايات كتير.. حبة حبة حبة حبة نصبر مش هطير.. درجة درجة درجة درجة مين مولود كبير.. سهلة الصعب كله عدى واللي جاي كله خير.. لسه لسه لسه لسه ده التقيل مجاش.. سنه سنه سنه سنه ده الجاى اندهاش.. حته حته حته حته اه ياواش ياواش.. قشطة بكرة أعمل وأسوي اللي لسه ماستواش، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه.. هو احنا لسه عملنا حاجة لسه، هو انتو لسه شوفتو حاجه لسه، كل اللي جاى جد جد جد جد.

تفاصيل فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

أحدث أعمال احمد الفيشاوي

ويذكر ان النجم أحمد الفيشاوي تعاقد مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف، كما تعاقد الفيشاوي على بطولة فيلم كوميدي جديد بعنوان بعنوان "بنقدر ظروفك" يجمعه بالفنانة نسرين طافش للمرة الثانية على التوالي بعد فيلم "السيستم"، ويشارك فى بطولة الفيلم محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.