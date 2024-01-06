صابرين: "كلنا أقباط مصر والمسلمين والمسيحيين عايشين في بيت واحد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجهت الفنانة صابرين، التهنئة لكل الأقباط في مصر والعالم أجمع بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، مؤكدة أن مصر تعيش وحدة وطنية قوية طوال العمر، وهناك مشاركة في كل المناسبات سواء للأقباط أو المسلمين مهمة، والعالم كله يشهد بالوحدة الوطنية الكبيرة بين المصريين.

وقالت "صابرين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،:"كلنا أقباط ومصر بلد الأقباط.. والمسلمين والمسيحيين عايشين في بيت واحد نتشارك مع بعض في المناسبات المسلمة والمسيحية".

وأوضحت الفنانة صابرين، أن المشاركة في الأعياد والاحتفالات والصوم هي نابعة من المحبة بين المسلم والمسيحي، مضيفة: "كل الجيران اتربوا على المشاركة في الأعياد مع بعض.. المشاركة في الاحتفالات هي مشاركة وطنية كبيرة جدًا".