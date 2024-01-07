فن ومشاهير

بعد 3 أيام من عرضه.. فيلم عصابة عظيمة يقترب من المليون جنيه

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القاهرة - محمد ابراهيم - عرض فيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس بالسينمات يوم الخميس الماضي، ضمن موسم أفلام يناير، ويشهد العمل عودة إسعاد يونس للسينما بعد غياب 3 سنوات.

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إيرادات فيلم عصابة عظيمة

 

وحقق عصابة عظيمة أمس إيرادات 314 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 72 ساعة إلى 850 ألف جنيه، وضعته في المركز الخامس بترتيب الشباك خلف فيلم شماريخ لـ آسر ياسين، واقترب العمل بذلك من جمع أول مليون جنيه إيرادات بعد 3 أيام عرض.

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قصة فيلم عصابة عظيمة

 

والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، حول سيدة كفيفة تقدم دورها إسعاد يونس، وتقوم بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم ومن أفراد العصابة.

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الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة 
 

وسبق، طرح الفنان أحمد سعد بالتعاون مع الفنان بهاء سلطان، الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة والتي حملت اسم "كله فالصوا"، وهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر، حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور عرضها على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، حيث احتلت المركز الحادي عشر ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة في أقل من 12 أيام من عرضها.

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أبطال فيلم عصابة عظيمة

 

فيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، فيما يظهر محمد ثروت وعارفة عبدالرسول ضيفي شرف بالعمل، ومن تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.


تفاصيل شخصية إسعاد يونس في فيلم "عصابة عظيمة"

 

تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

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أعمال إسعاد يونس في الفترة القادمة

 

ومن ناحية أخرى، ترتبط إسعاد يونس بأكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية منها مسلسل كامل العدد 2 الذي يجمعها بـ دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

 

مسلسل "تيتا زوزو"

 

يذكر ان إسعاد يونس بدأت تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من تأليف محمد عبد العزيز،وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجي.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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