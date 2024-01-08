نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريد ومسلم يحتلان تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر دائمًا مسلم مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام وموقع الفيديوهات يوتيوب بأغانيه الدرامية، من المعروف عنه ملك الحزن والدراما وقليلًا عندما يطرح أغنية مليئة بالفرحة والحيوية وفي الفترة الأخيرة استكمل الفنان فريد هذه المسيرة بأغانيه الدرامية الأخيرة.

أغنية مرجعليش

فماذا سيحدث عندما يجتمع مزيجًا بين كليهما في أغنية ؟

استطاع الثنائي فريد ومسلم جذب قلوب الجمهور وآذانهم بأغنيتهم الجديدة “مرجعليش”، وكان هذا التعاون الأول بينهما واستطاعوا تحقيق نجاحًا باهرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بتحقيق ٨٠٩،٥٩٢ الف مشاهدة خلال ٣ أيام ليحصدان المركز الثاني، وأيضًا لم يكتفا بهذا فقط بلا استطاعا أن يحتلا عبر خاصية الأستوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

كلمات أغنية “ مرجعليش”

اللي خوفت يوم اني اعيش بعديه

النهاردة خايف تشوفني عينيه

بخاف لو صدفة يوم عدى

يشوفني بموت من الوحدة

بعد قلبه ما راح

كنت ناوي اعيشله لسنين قدام

غاب وسابني خايف من الأيام

مشافش الدنيا غير جنبي

ويوم ما كسر كسر قلبي

واتمليت بجراح

واستنيته يرجع مرجعليش

وحايلت العمر يفوت مرضيش

انا قلبي معايا وروحي معاه

فلا مني بموت ولا عارف أعيش

واستنيته يرجع مرجعليش

وحايلت العمر يفوت مرضيش

انا قلبي معايا وروحي معاه

فلا مني بموت ولا عارف أعيش

عمر يوم ما في عين شافتنا اتنين

والنهاردة راح فين وروحت أنا فين

وبعد ما قولت عوضني

عن اللي زمان سنين فاتني

فجأة ملقيتهوش

قولنا بيننا حلم وحياة وبيوت

قولنا مش هيبعدنا غير الموت

آدية بغيابه موتني

وعيني شافتني ولاقيتني

حد معرفهوش

واستنيته يرجع مرجعليش

وحايلت العمر يفوت مرضيش

انا قلبي معايا وروحي معاه

فلا مني بموت ولا عارف أعيش

واستنيته يرجع مرجعليش

وحايلت العمر يفوت مرضيش

انا قلبي معايا وروحي معاه

فلا مني بموت ولا عارف أعيش