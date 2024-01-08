نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطات من بدأ توافد الضيوف للسجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول الفنانين والضيوف للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، لجائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"، ودانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "، وجودي فوستر عن فيلم "Nyad"، وجوليان مور عن دورها في فيلم " May December "، وروزاموند بايك عن دورها في فيلم "Saltburn"، ودافين جوي راندولف عن دورها في فيلم "The Holdovers".