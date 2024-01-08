فن ومشاهير

مدحت صالح يتوهج مع الأساتذة على المسرح الكبير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يتوهج مع الأساتذة على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحلقة الثالثة من سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى ينفذ بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

 

فى أمسية فنية على المسرح الكبير  تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين والتى أعيد توزيعها بشكل اوركسترالى متطور مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها اهواك، ميدلي عبد الوهاب، نبتدي منين الحكاية، يا جميل ياللي هنا، بلغوه، أنا لك علي طول، ميدلي فريد الأطرش، في أعلي الأعالي إلى جانب عدد من اعماله الخاصة منها حبيبي يا عاشق، كوكب تاني، ماڤيا، بحلم علي قدي، حمايا العزيز وقام باعادة التوزيع قائد الحفل المايسترو احمد عويضة.

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ما لا تعرفه عن الأساتذة 

يشار أن المشروع الفنى الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية واعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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