بسبب تعرضها للتحرش.. تقلا شمعون تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة تقلا شمعون تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين على قناة الجديد.

أبرز تصريحات تقلا شمعون

وكشفت تقلا شمعون عن تعرضها للتحرش وهي بعمر الـ 12 عامًا، هذا بالإضافة لحديثها عن أن الفتيات يتعرضن للاستغلال الجسدي دائمًا، بجانب رأيها عن القبلات في المشاهد السينمائية، إذ أكدت الفنانة رفضها التام لهذا الأمر، معللةً بأنها لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

ـ لا توجد فتاة لا تتعرض للاستغلال الجسدي أو التحرش.

ـ تعرضت للتحرش من وأنا عندي 12 عامًا.

ـ تربيت في بيت كاهن وأخاف من الوقوع في الخطأ ولدي احترام كبير لجسدي.

ـ أرفض القبلات الحميمية بالأعمال العربية.. محرمة بالنسبة لي.



ـ عندما نعيش في مجتمع نقدر فيه نجلس في حديقة وأقبل حبيبي دون أي مشكلة وقتها لن يكون لدي مشكلة.

ـ التلفزيون مرآة المجتمع.

ـ لما نقدر نتقبّل بمكان عام والمجتمع يتقبل يصير عادي.

ـ كل النساء لا يفضلن الكشفن عن أعمارهن.

ـ العمر ليس بالعدد بل هو الشيء الذي أقدمه بالحياة التي أريد أن أعيشها.

ـ لا أخاف من الموت لكن أخاف من العجز والمرض لأنني أظهر ضعيفة.

ـ والدي توفي بمرض الزهايمر وأنقذته من الموت مرتين.

ـ فتحت فم والدي وسحبت لسانه لأنه كان سيختنق.

ـ لم أتمنى الموت لوالدي حتى لو كان نبض موجود معنا فقط.

من هي تقلا شمعون؟

تقلا شمعون هي فنانة لبنانية من مواليد 1966، وحصلت على دبلوم دراسات عليا في الإخراج والتمثيل، ومتزوجة من المنتج اللبناني طوني فرج الله، وبدأت في المسرح التجريبي ثم حصلت على دور بسيط في فيلم ناجي العلي، ثم انطلقت بعدها في عالم الفن، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها: عروس بيروت، الزيارة، ثورة الفلاحين، جوليا، 24 قيراط، والبريئة، التي قدمتها مع كارمن بصيبيص وبديع أبو شقرا، ويورغو شلهوب وساشا دحدوح.

