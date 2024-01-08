مرتين على التوالي.. فيلم حوجن يتصدر تريند تويتر السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفيلم السعودي حوجن للمخرج ياسر الياسري تريند موقع التغريدات إكس السعودية "تويتر سابقًا" مرتين على التوالي.

أحداث فيلم حوجن

وفيلم حوجن هو سعودي خيالي رومانسي يحكي قصة جني يعيش بين البشر في مدينة جدة، ويقوم بمغامرات ورحلة في مواجهة الشر واستعادة حقه، محاولًا الحفاظ على التوازن بين عالمه وحياته بين البشر، ثم تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تدعى سوسن والتي تدرس في كلية الطب، وهو مأخوذ من رواية "حوجن" الخيالية الرومانسية والأكثر مبيعًا في السعودية.

أبطال فيلم حوجن

ويعتبر الفيلم تعاون بين شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، وفوكس سينما، واستوديوهات إم بي سي، والفيلم من إخراج ياسر الياسري، وبطولة الممثلين السعوديين براء عالم، ونور الخضراء، ونايف الظفيري، والعنود سعود، ومحسن منصور.

عرض فيلم حوجن

وانطق عرض فيلم حوجن يوم 4 يناير من الشهر الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم حوجن، في ليلة افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لعام 2023 بحضور المخرج وطاقم العمل، منهم نور الخضراء وبراء عالم، ونايف الظفيري والعنود سعود، ومنصور آش، ومجدي القاضي.

حيث حصدت الممثلة نور الخضراء جائزة النجمة الشابة الصاعدة (Young Rising Star) المخصّصة لدعم الموهوبين عن جيل الشباب في قطاع السينما.

وبمجرد عرضه العالمي الأول، حصل فيلم حوجن على إشادات نقدية دولية، حيث وصفته سكرين دايلي بالملحمة الفانتازية الطموحة، التي تضاهي جودته أفلام هوليوود الضخمة، بينما جاء في فارايتي أن الفيلم فانتازيا مبهرة بصريًا بأسلوب سرد ممتع ومسلي، تنقل صورة معاصرة للأساطير العربية القديمة في العصر الحديث.

و يُعد "حوجن" أحد أكبر المشاريع الفنية حتى الآن التي تنضوي تحت مظلّة الشراكة الإنتاجية المبرمة في عام 2019 بين شركة إيمج نيشن أبوظبي، و”استوديوهات “MBC، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" واستوديوهات ڤوكس، وهي ثلاث من أهم الشركات الإقليمية الناشطة في قطاع صناعة المحتوى الفني والترفيهي