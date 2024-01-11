أحمد العوضي يتصدر قائمة الإيرادات بفيلم "الإسكندراني"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم أحمد العوضي، قائمة الإيرادات بفيلم “الإسكندراني”، الذي طرح في دور العرض السينمائية الأسبوع الماضي، حيث مازال العمل محافظًا على صدارته بدور العرض، بعد أن حقق إيرادات تخطت الـ 8 ملايين جنيه في أسبوع.

تعرف علي إيرادات فيلم "الإسكندراني"

فجاءت إيرادات الأفلام أمس، لفيلم الإسكندراني 649،801 جنيهًا، بينما تلاه فيلم أبو نسب لـ محمد إمام وياسمين صبري، الذي حصد 577،897 جنيهًا، ثم في المركز الثالث جاء فيلم الحريفة 536،082 جنيهًا، ثم فيلم الشماريخ لـ آسر ياسين وأمينة خليل الذي حقق 127،816 جنيهًا، وبعده فيلم عصابة عظيمة لـ إسعاد يونس الذي حصد 112،655 جنيهًا، وفيلم أنا وابن خالتي حقق 84،612 جنيهًا، ثم جاء في نهاية القائمة فيلم ليه تعيشها لوحدك، الذي حقق 10،816 جنيهًا، لتصل بذلك إجمالي إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض لـ 2،099،679 جنيهًا.



وحقق فيلم “الإسكندراني” لـ أحمد العوضي، حقق إيرادات عالية منذ بداية طرحه بالسينمات يوم 4 يناير الماضي، حيث حقق في يومه الأول إيرادات تجاوزت المليون جنيه، وفي الأسبوع الأول له تخطى الـ 8 ملايين جنيهًا، وبالأمس أصبح في المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم الإسكندراني

والإسكندراني هو فيلم مأخوذ عن رواية لـ أسامة أنور عكاشة، وأقدم على تقديمها للجمهور المخرج خالد يوسف، الذي استعان بـ أحمد العوضي لتقديم بطولة الإسكندراني والفيلم أيضا بطولة زينة، بيومي فؤاد، وعدد كبير من نجوم الفن.