نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة،والتي من المقرر أن تقام يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري، في دبي، من الرابعة عصرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

وشارك "تامر"، جمهوره بفيديو ترويجي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقه بتعليق قال فيه: “الجماهير الغالية في دبي وحشتوني جدًا.. مستنيكم يوم 13 يناير في سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية”.

تعليقات الجمهور على منشور تامر حسني



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وعلقوا قائلين:" يا بخت الإمارات، ألف مبروك يا تيمو، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مكسر الدنيا"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال تامر حسني



يشار أن آخر أعمال تامر حسني أغنية "ماوحشتكيش "، والتي طرحها منذ أيام قليلة، وحازت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الأغنية التريند فور طرحها.

كلمات أغنية "موحشتكيش"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها

كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان

إنتي وأنا وتفاصيل كتير

مش ممكن أحسها من غيرك..

معقول أكون موحشتكيش !!؟

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفُراق مفارقتنيش

بعدك خالص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات..

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات..

ذكريات.. آه واللي فاضلي

مني آه بيلف صوتك في المكان

لسه صورنا على الرفوف

وكلام كتبته من زمان

وضحكتك بين الحروف

إسمك حبيبتي في كل لحظة

أنا بنطقه إحساس بعادك

كل يوم أنا برفضه

ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك

معقول أكون موحشتكيش !!؟

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفُراق مفارقتنيش

بعدك خالص واقفه الحياه

من بعد حضنك حضني مات..

وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات..

ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه