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الصور الأولى لـ محمد رمضان من حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ 43

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

 

أقيمت منذ دقائق قليلة فعاليات أفتتاح بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ 43، بمشاركة مجموعة من نجوم افريقيا والعالم العربي وكان أبرزهم محمد رمضان الذي أشعل الملعب بمجرد ظهوره وغنائه الأغنية الرسمية للبطولة. 

 

 

وقد روج محمد رمضان، لأغنيته الجديدة والذي سيذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، حيث نشر البرومو التشويقي لها، وهو عبارة عن مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي  قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

 

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محمد رمضان 

 

كلمات أغنية عربي

 

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودي كويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتيرسامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

 

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محمد رمضان 

أول مباراة للمنتخب المصري في البطولة: 

 

 

تعتبر أول مباراة لمنتخب مصر سوف يخوضها غدًا أمام موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساء، ونشر روي فيتوريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "تبدأ رحلتنا غدًا في كأس الأمم الإفريقية، نحن نحمل فخر وآمال الملايين من المصريين".

 

 

وتابع:" نحن مستعدون لمواجهة هذه المنافسة بشجاعة وتصميم، سنقاتل مباراة تلو الأخرى، لنجلب الفرح والفخر للشعب المصري".

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محمد رمضان 

 

آخر أعمال محمد رمضان: 

 

 

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو فيلم "ع الزيرو" الذي عرض في دور العرض السينمائية ضمن موسم الصيف الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وشريف دسوقي، وشريف سلامة، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وخالد أنور، والطفل منذ مهران، وإسلام إبراهيم، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات فوكس.

 

تفاصيل فيلم "ع الزيرو": 

 

وجدير بالذكر أن تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى، ويظهر في الفيلم محمد رمضان وهو يسعي لعلاج طفله المريض حتي يصبح من الأغنياء بعد دخوله عالم تجارة الأعضاء.

مريم الجابري

مريم الجابري

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